Allegri estasiato dal Napoli: il suo elogio è sorprendente, avete sentito?

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN in uno speciale realizzato dall’emittente: il tecnico della Juve ha parlato anche del Napoli e ha parole al miele per un azzurro.

La Juventus si candida a essere una delle avversarie del Napoli per la vittoria finale del campionato. Il fattore principale, a prescindere dal valore della rosa che resta fuori discussione, è rappresentato dalla non partecipazione alle coppe Europee, dovuta al filone extra campo dello scorso anno.

Il tecnico Massimiliano Allegri, però, sa bene che dovrà vedersela anche con i partenopei: proprio di loro, il livornese ne ha parlato ai microfoni di DAZN, in uno speciale che andrà in onda il prossimo 31 agosto. Di seguito, un estratto riguardante le sue dichiarazioni sul Napoli e, in particolar modo, su Victor Osimhen.

L’estratto dell’intervista

Arrivano elogi da applausi dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che parla dello Scudetto conquistato lo scorso anno dal Napoli e di Victor Osimhen.

“In società sono stati bravi”, ha ammesso l’allenatore. “Sono stati bravi a programmare, partendo già da Benitez fino all’anno scorso. Ha giocato molto bene”. Infine, Allegri ha poi parlato di Osimhen, definendolo come “uno dei tre centravanti più forti al mondo, che sposta gli equilibri”.