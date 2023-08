“Abbiamo parlato con il Napoli”: l’agente allo scoperto sull’obiettivo

Il Napoli si appresta a lasciare il segno in questa ultima settimana di calciomercato. L’agente di un calciatore apre lo spiraglio per un possibile approdo al Napoli.

Una settimana fa il Napoli si è visto sfuggire dalle mani Gabri Veiga, che ha preferito trasferirsi all’Al-Ahli. Il mancato arrivo del centrocampista spagnolo ha scatenato l’ira dei dirigenti del Napoli, che hanno iniziato a spingere seriamente sul mercato.

Dopo aver perfezionato l’acquisto di Lindstrom, la società è al lavoro per mettere a segno altri colpi. L’agente di un obiettivo del Napoli apre ad un possibile trasferimento.

In questa sessione di mercato il Napoli è stato piuttosto spento, con i dirigenti che si sono soffermati troppo sulle cessioni. Ciò ha distolto lo sguardo dai possibili colpi in entrata, che sono arrivati quasi a sorpresa. Sul taccuino dei dirigenti del Napoli da diverso tempo c’era anche Armand Laurientié, e il suo agente ha svelato un retroscena clamoroso.

Di seguito le dichiarazioni dell’agente di Laurentié, Roberto Meloni, intervenuto a Radio Crc alla trasmissione Si Gonfia la Rete.

LIVELLO DEL NAPOLI – “Il Napoli resta la squadra da battere, è forte anche quest’anno e anche con Rudi Garcia dirà la sua”.

INCONTRO COL NAPOLI PER LAURENTIÉ – “Ci sono state in passato delle chiacchierate col Napoli, ma in questo mondo è abbastanza normale. Il ragazzo deve essere concentrato su quello che sta facendo a Sassuolo, poi arriverà la sua opportunità in un grande club”.

MOTIVI AFFARE SFUMATO – “Per chiudere una trattativa bisogna sedersi intorno ad un tavolo, magari non era il momento. I matrimoni si fanno sempre in due, anzi in tre”.

PRESTAZIONE CONTRO IL NAPOLI – “Va detto che giocare contro il Napoli non è mai facile, poi giornate storte possono capitare a tutti”.

ASPETTATIVE STAGIONALI – “Deve riprendere la benzina e tornare ai suoi livelli. Questa stagione ci darà tante soddisfazioni, poi più si vedrà, ma sono certo che Laurienté sia un profilo raro da trovare”.