Varriale al veleno sugli errori in Juve Bologna: “Fateci sentire gli audio”

Nella seconda giornata di Serie A ha alimentato non poche polemiche l’arbitraggio di Juventus-Bologna. Gli emiliani recriminano per un rigore netto non concesso, che ha scatenato la reazione accesa di Enrico Varriale.

Nella giornata di ieri è andato in scena il match Juventus-Bologna. L’incontro è terminato in pareggio (1-1), con i bianconeri che sono riusciti ad acciuffare i rossoblu nel finale di partita. A scatenare le polemiche è un rigore non concesso al Bologna mentre era in vantaggio, con l’arbitro Di Bello che non ha visionato l’episodio al VAR.

Immediate sono state le reazioni sui social, con Enrico Varriale che ha attaccato la terna arbitrale dell’incontro ed il designatore Rocchi.

Varriale attacca l’AIA per l’episodio accaduto in Juventus-Bologna

L’inizio del campionato ha riacceso fin da subito le polemiche per quanto riguarda gli episodi dubbi accaduti in queste prime due giornate. A scaldare gli animi è stato il contatto tra Iling e Ndoye nell’area bianconera, che sarebbe valso il rigore per gli emiliani e l’espulsione per l’esterno inglese.

L’arbitro Di Bello ha optato per una punizione in favore dei bianconeri, segnalando dunque un fallo in attacco dell’esterno rossoblu. Oltre alle reazioni dell’Amministratore Delegato del Bologna Fenucci e dell’allenatore Thiago Motta, sono arrivate anche quelle del mondo social. Tra le reazioni più accese c’è quella del giornalista Enrico Varriale, che non le ha mandate a dire alla terna arbitrale e al designatore Rocchi.

In primis Varriale ha chiesto delucidazioni al designatore arbitrale sul mancato intervento del VAR Forneau per rimediare all’errore di Di Bello. Chiosa finale del messaggio di Varriale è la richiesta di poter ascoltare l’eventuale dialogo tra l’arbitro e VAR, con frecciatina del giornalista verso i vertici dell’AIA. Successivamente il giornalista si è reso protagonista di un botta e risposta a distanza con il collega e tifoso juventino Massimo Zampini.

Zampini ha attaccato la stampa italiana, affermando come ormai si parli solo di episodi arbitrali e non di campo. È arrivata immediatamente la risposta di Varriale, il quale ha rincarato la dose affermando nuovamente che il rigore non concesso al Bologna era sacrosanto. Infine riallacciandosi al discorso di Zampini, Varriale ha chiesto un parere sulla Juventus dominata dal Bologna.

Le polemiche non accennano a placarsi, e solo un intervento dei vertici dell’AIA potrà far sgonfiare le voci intorno a questo episodio.