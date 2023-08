ULTIM’ORA – Lindstrom sbarca in Italia: avete saputo dov’è stato beccato?

Jesper Lindstrom, nuovo acquisto del Napoli, è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore danese è da poco sbarcato a Fiumicino per concretizzare il suo passaggio in azzurro.

Manca davvero poco per il Napoli per accogliere il nuovo rinforzo: Jesper Lindstrom sarà il nuovo rinforzo che sarà messo a disposizione di mister Rudi Garcia. Il calciatore nella giornata di domani sarà a Villa Stuart per le visite mediche di rito, prima di firmare il suo contratto con la società partenopea.

Il danese è arrivato da poco in Italia: l’esterno offensivo è sbarcato a Fiumicino, per passare la notte nella Capitale in attesa della firma sull’accordo con i Campioni d’Italia fino al 2028.

Lindstrom è a Roma: i dettagli

Proprio in questi minuti, Lindstrom è stato avvistato a Fiumicino, atterrato da poco dal volo che lo ha portato dalla Germania all’Italia, dove ad attenderlo è la sua nuova esperienza in Serie A.

Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte, per un’affare che in complessivo vede un esborso di ben 25 milioni di euro, compresi i vari bonus e cifre accessorie.

Domani il calciatore è attesa a Villa Stuart, dopo di che è previsto il viaggio verso Castel Volturno, dovrà avrà modo di conoscere dal vivo i suoi nuovi compagni e il tecnico Rudi Garcia. Resta in attesa di evoluzioni, invece, l’affare con il PSV Eindhoven per il trasferimento di Hirving Lozano. Il danese arrivano in azzurro proprio per sostituire il messicano che, a prescindere dall’esito della trattativa con il club di Eredivisie, resta ai margini del progetto. Complice il rinnovo di contratto, per cui tra le parti non c’è accordo, con il calciatore destinato addirittura all’addio a zero, qualora non dovesse concretizzarsi il suo ritorno nei Paesi Bassi. Nelle prossime ore le parti saranno nuovamente in contatto per cercare di trovare la quadra definitiva per il prezzo del suo cartellino e sull’ingaggio.

Intanto, però, i tifosi possono fregiarsi le mani per Jesper Lindstrom, calciatore capace di giocare sull’out di destra, ma che può essere spostato anche sulla trequarti in una posizione più centrale e sull’out mancino, fattore utile anche per far rifiatare talvolta Khvicha Kvaratskhelia. L’asso georgiano, infatti, ha patito l’assenza di un vero e proprio vice, motivo per cui il nuovo rinforzo è destinato a rinforzare ulteriormente il parco attaccanti, composto già da giocatori di livello come lo stesso numero 77, così come Giacomo Raspadori e, ovviamente, Victor Osimhen.