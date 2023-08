Ritorno a sorpresa dell’ex: c’è il comunicato ufficiale

Il grande ex del Napoli torna a sorpresa ed è pronto a essere nuovamente protagonista sul terreno di gioco: amatissimo dai tifosi azzurri, l’annuncio ha sicuramente fatto piacere tutti.

Se in questi anni il Napoli ha avuto la possibilità di calcare costantemente i palcoscenici del grande calcio, con successi in Italia e le grandi soddisfazioni in campo internazionale, è anche grazie a tanti ex importantissimi che hanno contribuito alla crescita del club nel corso degli anni. Come dimenticare figure come Marek Hamsik e Lorenzo Insigne, senza dimenticare i vari Dries ‘Ciro’ Mertens e José Maria Callejon, passando per i vari Kalidou Koulibaly, Allan e Pepe Reina. Tutti uomini a cui i tifosi del Napoli sono ancora legati, nonostante sia passato del tempo da quando hanno detto addio agli azzurri.

Tra loro, c’è un calciatore che nel corso della sua esperienza all’ombra del Vesuvio avrebbe potuto dare di più e sicuramente non ci è riuscito per colpe proprie. È il caso di Faouzi Ghoulam, calciatore che era destinato sicuramente a una carriera diversa, se non fosse stato per i numerosi infortuni al ginocchio. I tifosi del Napoli hanno ancora in mente quel momento in cui il ginocchio si ruppe nel corso della sfida contro il Manchester City, partita manifesto di quello che poteva diventare l’ex Saint Etienne. C’è, però, una bellissima notizia per l’esterno, che arriva proprio in queste ore.

Ghoulam all’Hatayspor: l’annuncio del club

Il comunicato è arrivato direttamente dall’Hatayspor: Faouzi Ghoulam è un nuovo giocatore del club turco, avversario tra l’altro degli azzurri nel corso della preparazione estiva a Castel Di Sangro.

“Abbiamo firmato un contratto di un anno con opzione”, fa sapere la società, specificando che il calciatore ha regolarmente superato le visite mediche al TFF Hasan Doğan National Team Camp and Training Facilities. C’era particolare apprensione in merito alle condizioni del suo ginocchio, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Per la gioia di Ghoulam, che così può tornare a giocare, e anche per tutti i tifosi azzurri, che lo porteranno per sempre nei loro cuori per quanto fatto nel corso della sua esperienza in azzurro. E non solo: perché Ghoulam spesso si è lasciato andare a vere e proprie dichiarazioni d’amore nei confronti nei tifosi e della città, le ultime dopo la vittoria dello Scudetto dello scorso anno. Successo Tricolore che è stato soltanto sfiorato da Ghoulam e compagni nella primavera del 2018, a suo tempo.