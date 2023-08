Raspadori chiede scusa dopo il rigore fallito: il suo post è da non perdere

Giacomo Raspadori è stato protagonista, nel bene e nel male, nel successo del Napoli contro il Sassuolo, sua ex squadra prima dell’approdo in azzurro nella scorsa estate.

Rudi Garcia punta tantissimo quest’anno sulle doti di Giacomo Raspadori che, dopo un anno di sostanziale apprendistato, ora è pronto a prendersi la scena in maglia azzurra. Nei primi due impegni ufficiali, l’attaccante è partito titolare e tutto lascia pensare che questa scelta sarà abituale nel corso di questa stagione.

Nel corso del match contro i neroverdi, però, il numero 81 è stato protagonista suo malgrado dell’errore sul dischetto di rigore, che sarebbe valso il raddoppio (arrivato comunque con la rete di Di Lorenzo). Per questo, l’attaccante ha deciso di affidare i social il proprio dispiacere per il rigore fallito.

“Mi dispiace”: sentite Jack su Instagram

In particolare, Giacomo Raspadori ha parlato ai tifosi sul proprio profilo ufficiale Instagram in merito al rigore fallito in occasione del match contro il Sassuolo, valido per la seconda giornata di Serie A.

“Mi dispiace molto per l’errore dal dischetto”, scrive l’attaccante sui social, sottolineando però come la squadra sia stata comunque capace di portare a casa il risultato.