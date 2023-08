Possibile acquisto last minute per il Napoli: si tratta il prestito del centrocampista

Il Napoli tenta un acquisto last minute a centrocampo: se il club aprirà al prestito, gli azzurri proveranno il colpo.

Le due vittorie con Frosinone e Sassuolo hanno messo di buon umore i napoletani. Dopo un po’ di malumori dovuti dal mercato (il mancato arrivo di Gabri Veiga su tutti), la squadra di Garcia ha fatto parlare il campo, facendo tornare il sorriso ai tifosi.

Nonostante ciò, però, la dirigenza partenopea è ancora al lavoro per rafforzare la rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. La sessione estiva si chiuderà venerdì 1° settembre alle ore 20 e fino a quel momento il Napoli proverà gli ultimi colpi in entrata, oltre a sistemare alcuni esuberi.

Lo Celso-Napoli, si prova il colpo last minute

Chiuso l’acquisto di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte (l’esterno danese è atteso in Italia tra oggi e domani per le visite mediche), il direttore sportivo Mauro Meluso è al lavoro anche per l’acquisto di un centrocampista. L’idea è ancora Giovani Lo Celso del Tottenham.

Il centrocampista argentino è tornato a Londra dopo un anno in prestito al Villarreal, ma non rientra nei piani del nuovo tecnico Ange Postecoglou. Secondo quanto riporta “Il Mattino”, se gli Spurs dovessero aprire al prestito per un anno, Lo Celso potrebbe arrivare proprio sul finire di mercato.

Un operazione in stile Anguissa: anche il centrocampista camerunense, infatti, fu acquistato dal Fulham nell’ultimo giorno di mercato del 2021 con la formula del prestito con diritto di riscatto. Chissà che il Napoli non possa ripetersi e regalare un ulteriore centrocampista a Rudi Garcia.