Piace al Napoli da tempo: il PSG è pronto a soffiarlo agli azzurri

Il Napoli resta vigile in questi ultimi giorni di calciomercato per cercare di trovare le occasioni giuste per rinforzare la rosa: non arrivano, però, buone notizie dalla Francia per gli azzurri.

Jesper Lindstrom nei prossimi giorni sarà un nuovo giocatore del Napoli. È tutto definito per il suo arrivo in azzurro, con il calciatore danese che andrà a rinforzare l’attacco a disposizione di Rudi Garcia. E non solo il parco attaccanti: perché il calciatore di proprietà dell’Eintracht Francoforte ha dimostrato di giocare in più ruoli nel corso della sua carriera, motivo per cui potrebbe divenire un vero e proprio jolly per il tecnico francese. Un po’, insomma, come succede, con Giacomo Raspadori, schierato in più ruoli da Garcia in queste prime uscite stagionali, tra impegni amichevoli e ufficiali. Lo stesso allenatore ha sottolineato la sua capacità di adattarsi a diversi contesti tattici, prerogative sposate in pieno dalle caratteristiche di Lindstrom, sempre più vicino a diventare un nuovo rinforzo dei partenopei per questa sessione di mercato.

Questo arrivo, come effetto domino, potrebbe chiudere definitivamente la porta a uno degli obiettivi più apprezzati e seguiti dalla dirigenza partenopea: l’assalto del Paris Saint-Germain potrebbe far saltare il banco e allontanare, in maniera sempre più definitiva, il talento dalla squadra Campione d’Italia. Scopriamo insieme di chi si tratta e qual è la situazione a riguardo.

I campioni di Francia virano su Bakayoko: che intreccio con Lozano

Il calciatore in questione, nei radar del Napoli ormai da settimane, è l’esterno offensivo Johan Bakayoko, talentuosissimo calciatore di proprietà del PSV Eindhoven, club con cui proprio gli azzurri stanno trattando il trasferimento di Hirving Lozano.

A fare il punto della situazione è il portale esperto in dinamiche di mercato in terra francese, footmercato.net, secondo cui il Paris Saint-Germain è pronto a mettere nero su bianco un’offerta pari a ben 25 milioni di euro. Un’offerta ritenuta insoddisfacente dal club di Eredivisie, che rilancia con una controproposta da 30 milioni di euro.

Il Napoli, come anticipato in precedenza, ha abbandonato la pista Bakayoko per fiondarsi su Jesper Lindstrom, ma gli azzurri sono comunque interessati in virtù di quello che potrebbe succedere con Lozano che, stando alle ultime, avrebbe aperto al ritorno al PSV Eindhoven. Ballano ancora dei milioni tra le due società, che in questi ultimi giorni di mercato continueranno a parlarne per trovare il giusto compromesso al fine di evitare un addio a zero nella prossima estate per il Chucky.