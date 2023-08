Grande notizia per tutti i tifosi: succederà in Napoli-Lazio

Grande entusiasmo in città per l’inizio travolgente degli azzurri di Rudi Garcia, che hanno cominciato alla grande questa stagione da campioni d’Italia in carica.

Il Napoli vuole confermarsi anche quest’anno: questo è il messaggio lanciato dalla squadra partenopea in questi due primi impegni ufficiali contro Frosinone e Sassuolo. Gli azzurri, a punteggio pieno dopo due match, mettono nel mirino ora la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, che non ha vissuto un inizio di stagione da ricordare. Due sconfitte – contro Lecce e Genoa – che pesano come un macigno per i biancocelesti, alla caccia della riscossa in terra napoletana.

La scorsa stagione, fu proprio la Lazio una delle poche squadre che riuscì a fermare il Napoli nella sua annata indimenticabile dello Scudetto. Motivo per cui gli azzurri vorranno in tutti i modi avere la maglio sulla compagine capitolina: lo sanno bene anche i tifosi, pronti a farsi sentire al fianco della squadra ancora una volta.

Napoli-Lazio verso il sold-out: il dato

La sfida tra Napoli e Lazio, in programma il prossimo 2 settembre alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona, si preannuncia scoppiettante anche sugli spalti.

Stando a quanto si apprende dal sito Ticketone, l’impianto di Fuorigrotta viaggia spedito verso il sold-out. In particolare, sono esaurite le curve superiori, mentre restano pochi tagliandi disponibili per quanto concerne i distinti superiori. Nei prossimi giorni appare di conseguenza probabile che verranno esauriti i biglietti rimasti fino a ora invenduti.