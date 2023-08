Cassano contro De Laurentiis: il duro attacco al Presidente fa discutere

Antonio Cassano torna ad attaccare Aurelio De Laurentiis nel corso della trasmissione Twitch, Bobo TV. L’ex fantasista di Roma, Samp e Real Madrid, tra le altre, a ruota libera contro il presidente azzurro.

Si sa, Antonio Cassano non le manda mai a dire e spesso si rende protagonista di dichiarazioni che fanno discutere gli appassionati della trasmissione Twitch “BoboTV”, che vede la partecipazione anche di Vieri, Ventola e Adani. Nel corso della diretta, Cassano ha attaccato nuovamente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo le dichiarazioni delle scorse settimane proprio contro il numero uno azzurro.

In particolare, il barese si è soffermato sull’eventuale mancanza di successi nella stagione da poco cominciata, scatenata il dibattito e anche le critiche del mondo del web.

L’attacco di Fantantonio alla Bobo TV

“De Laurentiis e il calcio sono come il bianco e il nero”: duro è l’attacco di Antonio Cassano contro il presidente del Napoli, nel corso della puntata della Bobo TV.

Nei giorni scorsi, Cassano si era espresso perplesso circa l’operato del Napoli sul mercato e sulle aspirazioni di bis Scudetto. “Lui vuole cambiare il calcio italiano, ma non l’ha fatto Berlusconi che ha vinto tutto e comandava il mondo e vorrebbe farlo lui?”, ha rincarato questa volta, attaccando nuovamente anche in merito alla clausola riguardante Luciano Spalletti.

“Occhio a quest’anno”, avverte Cassano. “Se quest’anno il Napoli non vince, la gente non è stupida. È vero che metti i soldi e non hai debiti, ma è la gente che ti fa guadagnare il grano e quest’anno gli azzurri hanno bisogno di vincere”.