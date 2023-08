Si blocca l’affare a centrocampo: scende in campo De Laurentiis

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo nell’ultima settimana a disposizione. Gli azzurri continuano a lavorare per rinforzare l’organico, ma la trattativa per un obiettivo si complica.

Mauro Meluso e l’intera dirigenza del Napoli continuano ad operare sul mercato per mettere a disposizione di Rudi Garcia una rosa quanto più profonda e competitiva per la stagione attuale. Il mercato del Napoli sembra destinato a proseguire dopo l’acquisto di Jesper Lindstrom, con gli azzurri che effettueranno altri colpi.

Tutto però passa dalle cessioni, con alcuni esuberi che devono essere ancora piazzati. Intanto si segnala un netto rallentamento nella trattativa che avrebbe portato un nuovo giocatore alla corte di Rudi Garcia.

Napoli, quasi sfumata la pista Lo Celso: ecco il motivo

Fin dall’inizio di questa sessione di mercato uno dei giocatori accostati al Napoli è stato Giovanni Lo Celso. Il centrocampista argentino era sul taccuino dei dirigenti del Napoli già da diverse stagioni, e si immaginava che questa potesse essere quella giusta per vederlo con la maglia dei campioni d’Italia.

Ma anche questa volta Lo Celso non dovrebbe trasferirsi al Napoli. Difatti come riporta Relevo, il Tottenham avrebbe comunicato all’agente di Lo Celso che il giocatore sarà ceduto solamente a titolo definitivo. I piani del Napoli erano ben altri, visto che gli azzurri avrebbero voluto acquistare il centrocampista argentino con la formula del prestito. Questa posizione netta degli Spurs allontana l’approdo di Lo Celso al Napoli, che sarà costretto a virare su altri profili.

Nei pensieri di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza ci sono anche altri profili, come Lazar Samardzic o Sofyan Amrabat. Entrambi però hanno un valore che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, e con le rispettive società intenzionate a non lasciarli partire in prestito. Tra l’altro il centrocampista marocchino della Fiorentina sembra ormai prossimo al trasferimento in Premier League, dove si legherà con molta probabilità al Manchester United.

In questa sessione di mercato i dirigenti del Napoli hanno già saputo stupire in più occasioni, portando avanti alcune trattative sottotraccia. Proprio come avvenuto con Natan, Cajuste e Lindstrom, la dirigenza partenopea potrebbe stupire nuovamente tutti. Sicuramente sul taccuino di Meluso&Co. ci sono anche altri nomi oltre ai soliti che vengono accostati al Napoli, e chissà se anche stavolta i dirigenti estrarranno un coniglio dal cilindro.

Ovviamente Rudi Garcia e l’intera tifoseria si augurano che sia così, in modo da aggiungere un nuovo componente all’interno dell’organico per la stagione 2023/2024 che sarà ricca di impegni per gli azzurri.