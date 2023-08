Ritorno che sblocca il colpo: il Napoli ora ci crede

In casa Napoli l’obiettivo è lavorare in vista dei prossimi impegni stagionali. La società pensa anche al calciomercato e a qualche rinforzo

L’amarezza per l’affare Veiga è ancora forte da parte dei tifosi del Napoli. In città c’era grande entusiasmo per il terzo titolo, ma i supporter azzurri aspettavano un mercato completamente diverso da parte della società.

Diversi elementi chiave del gruppo che ha portato allo scudetto sono andati via: tra i calciatori solo il coreano Kim è andato al Bayern Monaco, mentre Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli hanno lasciato il capoluogo partenopeo per intraprendere una nuova avventura. Il ds è alla Juve mentre il tecnico è stato annunciato qualche giorno fa come nuovo allenatore della Nazionale italiana. Un ruolo prestigioso e il club azzurro ha affidato la panchina a Rudi Garcia.

Il Napoli ha finora vissuto un mercato abbastanza anonimo, sono arrivati solo i giovani Natan e Cajuste e le critiche principali sono arrivate soprattutto per il centrale brasiliano, a cui è stato assegnato il complicato ruolo di sostituire Kim Min Jae. A complicare le cose l’affare Veiga con lo spagnolo del Celta Vigo ad un passo e poi andato in Arabia Saudita. Il Napoli ha perso uno dei più grandi giovani talenti del calcio mondiale, ma il mercato non è ancora chiuso e non sono esclusi colpi di scena.

Napoli, occhio al colpo e alla doppia cessione

Il club valuta altri movimenti a centrocampo, e a pochi giorni dalla fine del mercato potrebbe ancora cambiare qualcosina. Demme e Gaetano sono in uscita e arriverà almeno un rinforzo, il club valuta il nome di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese ad un passo dall’Inter in questa sessione di mercato. Il calciatore aveva fatto anche le visite mediche con il club nerazzurro, ma l’affare è sfumato per incomprensioni tra le parti e l’Inter ha virato su altri obiettivi. Attualmente Samardzic è tornato all’Udinese, ma non è esclusa una partenza dell’ultimo minuto, soprattutto in caso di un ritorno dello svincolato Pereyra (inseguito anche dalla Sampdoria). Il Napoli pensa a Samardzic, ci ha pensato già in passato e ora potrebbe piazzare un nuovo affondo.

L’Udinese è vicina alla cessione di Beto all’Everton (cifre superiori ai 30 milioni di euro), priorità attualmente per la dirigenza bianconera ma ascolta anche per il futuro di Samardzic e il centrocampista può arrivare al posto di Veiga. Giovane talento di grande prospettiva, il calciomercato azzurro segue sempre questo trend e Samardzic potrebbe essere l’ennesimo colpo dell’era De Laurentiis, il patron e la dirigenza ci pensano seriamente.