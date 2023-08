“Non è una scommessa”: l’ex Napoli elogia Rudi Garcia

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino a proposito della sua vecchia squadra.

L’ex azzurro si è soffermato in particolare su Garcia e Natan. “De Laurentiis non ha fatto nessuna scommessa con Garcia: parliamo di un allenatore di grande spessore” ha affermato. Cannavaro considera infatti il francese un tecnico che già conosce la Serie A e che ha un’esperienza internazionale importante che torna utilissima.

Le parole di Cannavaro

Su Natan, il nuovo acquisto in difesa, non se la sente di esprimermi perché il vuoto che lascia Kim è stato grande. “La speranza è che Natan possa ricalcare le orme di Kim” ha riferito, ma dovrà lottare con il suo fantasma. Cannavaro ha rivelato anche di essere convinto che se il Napoli ha scelto lui, significa che lo reputa pronto per la Serie A.