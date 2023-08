Napoli-Sassuolo, probabili formazioni: due cambi per Garcia

Esordio allo stadio Maradona per il nuovo Napoli di Rudi Garcia: il tecnico francese cambia qualche elemento per il match contro il Sassuolo.

Oggi il Napoli torna a casa. Questa sera, alle ore 20:45, infatti, la squadra di Rudi Garcia farà il suo esordio allo stadio Diego Armando Maradona e lo farà da campione d’Italia. Sarà il Sassuolo di Alessio Dionisi l’avversaria che proverà a fermare gli azzurri, vogliosi di fare bene alla prima davanti i propri tifosi.

Le due squadre hanno iniziato in maniera diversa il campionato. Mentre il Napoli ha ricominciato da dove aveva lasciato, ovvero vincendo (3-1 in casa del Frosinone), il Sassuolo ha incassato la prima sconfitta tra le mure amiche, soccombendo all’Atalanta (0-2 il risultato finale).

Formazioni Napoli-Sassuolo, torna Kvaratskhelia

Ma quali saranno le formazioni che scenderanno sul prato del Maradona questa sera? Rudi Garcia e Alessio Dionisi effettueranno pochissimi cambi rispetto alla prima giornata. Nel Napoli tornerà sicuramente Khvicha Kvaratskhelia, assente a Frosinone a causa di un affaticamento muscolare. L’altro cambio sarà a centrocampo: Frank Anguissa è totalmente recuperato e sarà lui a completare il reparto insieme a Lobotka e Zielinski.

Dionisi, invece, dovrà fare ancora a meno di Domenico Berardi e si affiderà a Defrel in avanti. L’unico cambio di formazione potrebbe esserci in difesa: ballottaggio apertissimo tra Ruan Tressoldi e Mattia Viti, con il brasiliano che sembra essere in leggero vantaggio per una maglia da titolare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Mathias Henrique, Maxime Lopez; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti