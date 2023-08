Napoli-Sassuolo, notizia a sorpresa sui tifosi: non ci sarà al Maradona

Notizia a sorpresa in vista di Napoli-Sassuolo, prima gara al Maradona per i campioni d’Italia: riguarda i tifosi presenti al Maradona.

L’attesa è finita, il Napoli torna finalmente a casa: questa sera, i campioni d’Italia esordiranno alla stadio Diego Armando Maradona nel match contro il Sassuolo valido per la seconda giornata di Serie A.

I tifosi non vedono l’ora di poter salutare i proprio beniamini e abbracciarli nuovamente dopo quell’indimenticabile 4 giugno. I biglietti per la partita, però, non sono stati presi d’assalto: a sorpresa non ci sarà il sold out per la prima gara casalinga della nuova stagione.

Quanti tifosi ci saranno al Maradona per Napoli-Sassuolo

Ma quanti tifosi ci saranno questa sera? Oltre ai quasi 25 mila abbonati, ci saranno altri 15 mila tifosi per un complessivo di circa 40 mila tifosi presenti sugli spalti dello stadio Maradona. Gli unici due settori sold out saranno gli anelli superiori di Curva A e Curva B, mentre ci saranno parecchi sediolini vuoti in Tribuna Nisida e Posillipo. Niente sold out anche per i Distinti superiori.

Il motivo di questi numeri è forse dovuto sia al periodo, con molti tifosi ancora in vacanza fuori città, sia ai prezzi dei biglietti non proprio bassi (35€ le Curve superiori e 70€ il prezzo dei Distinti superiori).