Napoli-Sassuolo, diramata la lista dei convocati: la decisione su Lozano

Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Sassuolo: c’è la decisione ufficiale su Hirving Lozano.

Manca pochissimo all’esordio stagionale allo stadio Diego Armando Maradona: questa sera, alle ore 20:45, il Napoli ospiterà il Sassuolo nella seconda giornata di Serie A. Dopo la vittoria nella prima gara contro il Frosinone, Rudi Garcia vorrà salutare i propri tifosi con un altro successo.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi, invece, vorrebbe riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta di una settimana fa. L’impresa però non sarà sicuramente facile, soprattutto se si considera che i neroverdi saranno ancora senza il proprio leader Domenico Berardi.

Convocati Napoli-Sassuolo, le scelte di Garcia

Intanto, in queste ore è stata diramata anche la lista dei convocati: ritorna Khvicha Kvaratskhelia, out a Frosinone per un affaticamento muscolare. Nonostante i tanti rumors di mercato su un suo addio, Garcia ha deciso di convocare Hirving Lozano. Ancora out invece Diego Demme, ormai messo fuori rosa. Niente convocazione anche per Gianluca Gaetano: il centrocampista è ancora acciaccato e soprattutto è a un passo dal Frosinone, dove sarà ceduto in prestito secco.

Questa la lista dei convocati ruolo per ruolo.

PORTIERI: Nikita Contini, Pierluigi Gollini, Alex Meret

DIFENSORI: Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Bernardo Natan, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Amir Rrahmani, Alessandro Zanoli

CENTROCAMPISTI: Frank Anguissa, Jens Cajuste, Eljif Elmas, Stanislav Lobotka, Lorenzo Russo, Piotr Zielinski

ATTACCANTI: Hirving Lozano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, Alessio Zerbin