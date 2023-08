Napoli, Lindstrom si avvicina? C’è l’indizio dalla Germania

I campionati sono iniziati e il mercato è ancora aperto e dai campi italiani ed esterni arrivano anche indizi sul futuro dei giocatori.

In questi giorni il Napoli ha nel mirino Jesper Lindstrom. L’esterno danese è l’indiziato numero uno per andare a sostituire Lozano sempre più lontano dal Napoli.

Il giocatore dell‘Eintracht non ha infatti giocato nemmeno un minuto nella sfida contro il Mainz non entrando nemmeno dalla panchina.

Questo potrebbe essere un segnale, con il club convinto della sua cessione che ha preferito non rischiarlo in campo per evitare eventuali infortuni.