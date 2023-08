Mercato Napoli, salta il trasferimento: il giocatore ha rifiutato l’offerta

Sorpresa in casa Napoli negli ultimi giorni di calciomercato: il giocatore ha rifiutato l’offerta, il trasferimento salta clamorosamente.

Gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre quelli più frenetici. Nelle fasi finali della sessione estiva, sono tanti i club che cercano di chiudere le ultime operazioni frettolosamente. Tra queste squadre c’è anche il Napoli, alla ricerca di un esterno destro (e magari anche un centrocampista) da regalare a mister Garcia.

Sfumato l’affare Gabri Veiga, passato all’Al Ahli quando sembrava ormai chiusa la trattativa con il Napoli, la dirigenza partenopea si sta ora muovendo per cercare un eventuale sostituto di Hirving Lozano, cercato dal PSV Eindhoven. Il nome in pole è quello di Jesper Lindstrom, esterno danese classe 2000 dell’Eintracht Francoforte.

Novità sul futuro di Demme, cambia tutto

La squadra mercato del Napoli è al lavoro anche sulle uscite. A centrocampo sembra essere vicina la cessione di Gianluca Gaetano: il napoletano classe 2000 andrà in prestito secco al Frosinone per farsi le ossa in Serie A. Chi invece potrebbe rimanere a Napoli è Diego Demme.

Con il contratto in scadenza nel 2024 e messo ai margini della rosa (non è stato nemmeno convocato alla prima di campionato), il futuro di Demme sembrava ormai segnato. Eppure, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il centrocampista italo-tedesco ha rifiutato l’offerta dell’Hertha Berlino. Una trattativa che andava avanti da tempo e che è saltata proprio sulle battute finali. Ora che la cessione sembra definitivamente sfumata, bisognerà capire cosa farà il Napoli: le possibilità di un reintegro in squadra sono molto basse.