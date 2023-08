Lozano verso il PSV? Spunta un nuovo nome per sostituirlo: gioca in Serie A

Ci sono aggiornamenti da Sky sulla trattativa che dovrebbe portare Hirving Lozano al PSV Eindhoven: il Napoli avrebbe individuato un nuovo sostituto.

L’argomento caldo in casa Napoli degli ultimi giorni è quello che riguarda il futuro di Hirving Lozano. L’attaccante messicano è in scadenza di contratto tra un anno, ma il suo addio potrebbe essere anticipato di circa 12 mesi.

Negli ultimi giorni si è fatto sotto il PSV Eindhoven, squadra da cui il Napoli lo ha acquistato nel 2019, per riportarlo in Olanda. L’offerta di 10 milioni più 5 di bonus però non avrebbe soddisfatto Aurelio De Laurentiis, che continua a chiedere almeno 20 milioni.

Lozano-PSV, aggiornamento di Di Marzio

La trattativa è in stallo, ma il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha dato alcuni aggiornamenti. Domani sarà una giornata decisiva per capire se il Napoli accetterà la proposta degli olandesi o servirà un rilancio. Il nodo più difficile da sciogliere riguarda l’ingaggio: non sarà facile trovare un accordo con l’agente che ha altre situazioni già impostate.

Il primo nome per sostituirlo è quello di Jesper Lindstrom, esterno danese classe 2000 dell’Eintracht Francoforte. Ma lo stesso Di Marzio ha svelato un altro nome a sorpresa in caso di cessione di Lozano: si tratta di Albert Gudmundsson, centrocampista offensivo del Genoa. Grande protagonista nella scorsa stagione di Serie B, l’islandese è uno dei migliori giocatori del Grifone. Per questo motivo, la trattativa si preannuncia parecchio complicata.