Lindstrom-Napoli, il danese ha deciso: le ultime sulla trattativa

Il Napoli continua a spingere per Jesper Lindstrom: l’esterno danese dell’Eintracht Francoforte ha preso una decisione.

Sono gli ultimi giorni di mercato, ma il Napoli è ancora al lavoro per chiudere le ultime operazioni in entrata e in uscita. Mentre la squadra è concentrata sul campo, questa sera ci sarà l’esordio stagionale al Maradona, la dirigenza partenopea continua le sue trattative.

L’argomento degli ultimi giorni riguarda il futuro di Hirving Lozano. L’esterno destro messicano è in scadenza di contratto tra un anno ed è ormai un separato in casa. La cessione in MLS non si è concretizzata e ormai sembrava certa la sua permanenza. Ma nei giorni scorsi è arrivata un’offerta del PSV Eindhoven (sua ex squadra) per riportarlo in Olanda.

In caso di addio di Lozano, il Napoli ha individuato due nomi per sostituirlo: il primo è quello di Jesper Lindstrom, danese classe 2000 dell’Eintracht Francoforte; l’altro profilo è quello di Johan Bakayoko, gioiellino classe 2003 proprio del PSV Eindhoven.

Lindstrom ha dato l’ok al Napoli

Il nome di Jesper Lindstrom circola da parecchio tempo in orbita Napoli. Il danese dell’Eintracht è un trequartista in grado di giocare sia a destra sia a sinistra. Il club azzurro avrebbe anche avanzato una prima offerta ai tedeschi: 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto obbligatorio, secondo quanto riferisce il “Corriere dello Sport”.

L’accordo tra i due club non è stato ancora trovato, gli intermediari sono al lavoro per provare a chiudere la trattativa. Lindstrom, però, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento al Napoli. In caso di accordo tra le due società, il danese potrebbe essere acquistato a prescindere dalla cessione di Lozano. A quel punto, il Chucky verrebbe messo ai margini della rosa.