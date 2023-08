Affare fatto: l’azzurro lascia il Napoli e resta in Serie A

Chiuso l’affare tra il Napoli e il club di Serie A: l’azzurro è pronto a trasferirsi in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il campionato di Serie A 2023/2024 è iniziato da una settimana, in questo weekend si gioca la seconda giornata, ma a fare notizia in questi ultimi giorni di agosto è sempre il calciomercato. A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva (venerdì 1° settembre la deadline), parecchie squadre italiane sono ancora alla ricerca degli ultimi colpi per migliorare le rose.

Il Napoli di Rudi Garcia, dopo aver visto sfumare l’affare Gabri Veiga, è alla ricerca di un esterno destro in caso di addio di Hirving Lozano, richiesto dal PSV Eindhoven. I nomi sulla lista della dirigenza partenopea, guidata dal direttore sportivo Mauro Meluso, sono quelli di Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte e il giovane Johan Bakayoko proprio del PSV.

Il danese classe 2000 sembra essere in pole, con il Napoli che avrebbe anche già presentato un’offerta di circa 25 milioni di euro all’Eintracht Francoforte. Per Bakayoko, invece, servirebbero oltre 30 milioni, ma il club azzurro sta cercando di inserirlo nell’affare che porterebbe Lozano nuovamente in Olanda. Ma il club partenopeo non sta lavorando solo sui colpi in entrata: è sempre più vicina la cessione in prestito di un azzurro.

Prestito in Serie A per Gaetano

L’altro reparto che doveva essere rafforzato è il centrocampo. Il Napoli ha acquistato Jens Cajuste dallo Stade Reims per sostituire Tanguy Ndombele, tornato al Tottenham dopo un anno all’ombra del Vesuvio. Lo svedese è stato però l’unico acquisto in mezzo al campo: per questo motivo, sembrava scontata la permanenza di Gianluca Gaetano in maglia azzurra. E invece così non sarà.

Negli ultimi giorni è stato sempre più insistente il pressing del Frosinone per il centrocampista napoletano classe 2000. I ciociari hanno bisogno di rinforzarsi a centrocampo e il buon rapporto tra le due società ha spinto il direttore sportivo Guido Angelozzi a chiedere il prestito dell’ex Cremonese.

Dopo giorni di trattativa, l’affare si è concluso con un esito positivo: secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gaetano andrà a giocare in prestito secco una stagione al Frosinone. In questo modo, il centrocampista azzurro potrà mettersi in mostra nel massimo campionato italiano e magari tornare a Napoli tra un anno con maggiore esperienza e più fiducia nei propri mezzi.

Negli ultimi giorni di mercato saranno limati gli ultimi dettagli: Gaetano è pronto a partire per Frosinone, con la speranza di poter crescere per poi tornare più forte nella squadra del suo cuore.