UFFICIALE- Veiga è dell’Al Ahli: beffato il Napoli, c’è il comunicato

Dopo aver inseguito a lungo in questa sessione di mercato Gabri Veiga, il Napoli è stato beffato dall’Al-Ahli. Pochi istanti fa è arrivato l’annuncio ufficiale del Celta Vigo.

Nel corso della sessione estiva di calciomercato in casa Napoli si è chiacchierato molto del futuro di diversi giocatori. La dirigenza partenopea ha seguito a lungo il centrocampista spagnolo Gabri Veiga, ma alla fine è arrivata la beffa per gli azzurri.

Difatti poco fa è arrivata l’ufficialità del passaggio all’Al-Ahli di Veiga da parte del Celta Vigo.

Il Celta Vigo annuncia la cessione di Veiga all’Al-Ahli

Mancava solo l’annuncio ufficiale, e pochi istanti fa è arrivato. Tramite il profilo Instagram il club spagnolo ha ufficializzato il passaggio in Arabia Saudita di Gabri Veiga. Dunque sfuma definitivamente l’ennesimo obiettivo del Napoli di questa finestra di mercato.

Il Celta Vigo sul suo profilo Instagram ha annunciato il trasferimento all’Al-Ahli di Gabri Veiga, ringraziando il giocatore per aver difeso con passione la maglia del club. Poco dopo è arrivato l’annuncio su Twitter anche dell’Al-Ahli che ha ufficializzato l’ingaggio di Gabri Veiga.

Ancora una volta il Napoli vede sfumare un suo obiettivo per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Il tecnico francese dunque dovrà aspettare le prossime mosse della dirigenza nel corso dell’ultima settimana di mercato. Ovviamente Garcia e l’intera tifoseria si aspettano che la dirigenza sia in grado di mettere a disposizione del tecnico dei giocatori validi per la stagione 2023/2024.