Offerta a sorpresa, De Laurentiis sorride: 10 milioni al Napoli

Proposta inaspettata per il Napoli, che ora sta valutando la cessione di uno dei suoi calciatori per 10 milioni: trattativa in stato avanzato.

Continua a lavorare il Napoli agli ordini di Rudi Garcia, nonostante il caldo torrido che attanaglia la città partenopea in questi giorni. Clima caldissimo non solo in campo, ma anche fuori e più precisamente in sede di calciomercato. Mancano pochi giorni al primo settembre, giorno del gong fissato per i club italiani per la fine delle trattative. Il Napoli ha ancora alcuni affari da dover chiudere, soprattutto in uscita.

Offerta del PSV per Lozano, trattativa avanzata con il Napoli

Nelle ultime ore, in maniera del tutto sorprendente, starebbe avanzando con forza l’idea di una cessione. Infatti, come riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, agli azzurri sarebbe arrivata un’offerta per l’acquisto di Hirving Lozano.

Il messicano, come risaputo, ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Ciò vuol dire che – in assenza di un prolungamento al momento assai improbabile – il Napoli sarebbe costretto a perderlo a parametro zero la prossima estate. De Laurentiis sta cercando in tutti i modi di evitare questa possibilità, ma ovviamente più passano i giorni e più il cartellino di Lozano si deprezza.

La proposta in questione arriva dal PSV Eindhoven, ovvero il club olandese dal quale il Napoli nel 2019 aveva prelevato Lozano. Ebbene l’offerta presentata a De Laurentiis è di 10 milioni di euro più bonus. Stando a quanto riferito da Sky Sport, al momento la somma non soddisferebbe la società azzurra, ma la trattativa continua ed è già in stato parecchio avanzato, segno che anche il Napoli ha ammorbidito la sua posizione.

Qualora il club dovesse riuscire a cedere Lozano, non è da escludere un nuovo colpo in quella posizione di campo. Il Napoli libererebbe non solo una casella da occupare per un nuovo calciatore, ma scaricherebbe anche il pesante ingaggio del messicano, che al momento percepisce circa 4,5 milioni di euro netti, risultando di fatto il calciatore del Napoli più pagato insieme a Victor Osimhen.

Lindstrom dell’Eintracht Francoforte il possibile sostituto

Non essendoci accordo per un rinnovo al ribasso, il Napoli puntava proprio all’addio del calciatore, per poi reinvestire la cifra incassata su un nuovo esterno offensivo. Il nome più chiacchierato in questi giorni è stato quello di Jasper Lindstrom, danese classe 2000 dell’Eintracht Francoforte.

Lindstrom è un calciatore decisamente eclettico e polivalente, capace di giocare su tutto il fronte d’attacco. Nasce come centrocampista offensivo e trequartista, ma si adatta benissimo da esterno, sia a destra che a sinistra. Il Napoli ha avuto modo di saggiarne le qualità proprio nella scorsa stagione quando l’ha affrontato in Champions League, destando un’ottima impressione. Adesso potrebbe essere arrivato il momento di portarlo all’ombra del Vesuvio: il prezzo per l’acquisto si aggira intorno ai 25 milioni di euro.