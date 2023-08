Napoli, sprint a centrocampo: un Big bianconero per Garcia

Il Napoli intende regalarsi un colpo a centrocampo quando alla fine del mercato estivo manca poco meno di una settimana: si fa largo una possibile occasione a tinte bianconere, che potrebbe accendere i tifosi

Dopo Natan e Jens Lys Cajuste, il Napoli è attento in questi ultimi giorni di calciomercato per un colpo al centrocampo. Il piano principale portava a Gabri Veiga, ma lo spagnolo ha deciso di sposare (del tutto a sorpresa) il progetto arabo: su di lui si è fiondato l’Al Ahli, che in poche ore si è assicurato uno dei talenti più importanti del calcio spagnolo e non solo.

Tramontata la pista che portava al giovane di proprietà del Celta Vigo, gli azzurri ora sono costretti a guardarsi altrove. Il sogno resta sempre Teun Koopmeiners: come chiarito dal suo agente in un’intervista rilasciata ai microfoni di SpazioNapoli, per l’olandese ha presentato un’offerta importante. L’Atalanta però, che com’è ormai ben noto è bottega cara, non vacilla e mette sempre più al centro del progetto l’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar. Sullo sfondo, a questo punto, resta un altro nome inseguito all’inizio di questa sessione di calciomercato e che sembrava essere sfumato definitivamente.

Samardzic è il piano B del Napoli a centrocampo

Preso atto delle numerosi difficoltà per arrivare a Teun Koopmeiners, il Napoli ritorna a meditare su un possibile assalto per Lazar Samardzic, vecchio pallino della dirigenza partenopea.

Il centrocampista è rimasto all’Udinese dopo che sembrava tutto fatto con l‘Inter. La società nerazzurra se lo era assicurato con un affare in prestito con obbligo di riscatto (con Fabbian coinvolto nell’operazione), ma il colpo di scena prima della firma (e dopo le visite mediche) ha fatto saltare tutto. In attesa di chiarire la disputa tra Rafaela Pimenta e la famiglia del calciatore in merito alla procura dello stesso, potrebbero tornare d’attualità dinamiche di mercato che sembravano ormai alle spalle.

Tra queste, c’è sicuramente il Napoli, che un colpo a centrocampo vorrebbe metterlo a segno. I buoni rapporti con l’Udinese, che comunque non ha messo alla porta il calciatore e che lo ha comunque utilizzato nel secondo tempo contro la Juventus, possono essere un’arma in favore della società di Aurelio De Laurentiis. Il favorito resta Koompmeiners ma, vista la posizione intransigente dell’Atalanta, salvo un clamoroso cambio di rotta bergamasca, ecco che Samardzic potrebbe diventare il colpo last minute del Napoli.