Napoli, c’è l’investitura ufficiale: i tifosi sognano lo scudetto bis

Il Napoli spera nel bis Scudetto dopo il successo incredibile e netto della scorsa stagione. C’è chi crede nei partenopei anche per quest’annata appena cominciata: i tifosi sono autorizzati a sognare

La vittoria dello Scudetto come nuovo punto di ripartenza: questa è la speranza dei tifosi del Napoli, che porteranno sempre nel cuore una stagione da incorniciare. Un successo in campionato ottenuto con ampio margine, a dir poco, senza dimenticare il piazzamento ai quarti di finale di Champions League, punto più alto di sempre per gli azzurri nella massima competizione continentale per club. Ma lo stesso Aurelio De Laurentiis ha parlato chiaro: l‘obiettivo è confermarsi su altissimi livelli e, perché no, migliorarsi.

È chiaro, però, che la concorrenza è ben folta, considerando quelle che sono state le mosse di mercato delle altre big del nostro campionato. Tuttavia, c’è chi crede comunque che la squadra oggi allenata da Rudi Garcia ha tutte le carte in regola per ripetersi. “Il Napoli è la squadra nettamente favorita per la vittoria del campionato”: questa è l’analisi che nelle ultime ore sta spopolando sul web e che sta facendo nuovamente sognare tutti i tifosi azzurri.

Padovan: “Vi spiego perché gli azzurri sono favoriti”

A lanciare questa previsione sul campionato è il giornalista Giancarlo Padovan, che crede fortemente nel bis tricolore per la squadra campione in carica della Serie A.Restano, in ogni caso, alcuni dubbi circa le mosse di mercato intraprese dalla società di Aurelio De Laurentiis, soprattutto per quanto riguarda il capitolo delle cessioni.

Padovan, in particolare, sottolinea come gli azzurri siano in ritardo in merito ad alcune situazioni spinose (ossia Demme e Lozano, ndr), confermando però come sia importante la permanenza di un calciatore come Victor Osimhen.

Sul nigeriano, infatti, sembrano esserci pochi dubbi, con un’intesa per il prolungamento contrattuale che va soltanto limato e annunciato. “Quest’anno Osimhen non se ne va, poi se ci sarà una squadra che vorrà versare sui 200 milioni di euro, al Napoli dispiacerà umanamente ma lo cederà”, ha commentato a tal riguardo Padovan.

La principale antagonista per la vittoria dello Scudetto, secondo il medesimo giornalista, sarà l’Inter di Simone Inzaghi, che tra le concorrenti alla corsa tricolore è la squadra più pericolosa. I nerazzurri si sono rinforzati molto questa estate e hanno in Lautaro Martinez un grande trascinatore dentro e fuori dal campo, oltre che un valido avversario proprio di Victor Osimhen per quanto riguarda la classifica dei capocannonieri.