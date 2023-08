Lavezzi ricorda il suo esordio a Napoli: parole da brividi!

Ezequiel Lavezzi ci ha tenuto a ricordare la giornata odierna in maniera particolare. Difatti tramite il suo profilo Instagram ha ricordato con amore e passione il periodo vissuto a Napoli.

Seppur siamo giunti alla vigilia di Napoli-Sassuolo, match valido per la 2ª giornata di Serie A, un ex giocatore del Napoli ha voluto ricordare la giornata odierna. Difatti l’ex azzurro oltre quindici anni fa esordiva con la maglia del Napoli.

Tramite un post Lavezzi ha voluto omaggiare la giornata odierna, ricordando questa data per lui speciale.

Lavezzi ricorda l’esordio con il Napoli: il suo post Instagram

Ezequiel Lavezzi ha lasciato un pezzo del suo cuore a Napoli e in tutti i tifosi azzurri. Difatti l’esterno offensivo ha meravigliato il Maradona grazie alle sue qualità tecniche e realizzative, con la quale ha incantato uno stadio intero.

Sul suo profilo Instagram l’attaccante argentino ha voluto ricordare il giorno del suo esordio con la maglia del Napoli. Di seguito il messaggio di Lavezzi su Instagram.

ESORDIO CON IL NAPOLI – “Un giorno come questo 16 anni fa, cominciavo a giocare nel Napoli serie A. Sarò sempre grato per tutto quello che ho vissuto e l’affetto che mi è stato dato”.

Dunque l’ex attaccante del Napoli ha voluto ricordare ai suoi ex tifosi il giorno del suo esordio in azzurro, avvenuto il 26 agosto 2007. Lavezzi ha ammaliato i tifosi del Napoli e non solo, facendo avvicinare al mondo del calcio diversi ragazzi che si sono ispirati alle sue giocate.