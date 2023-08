Beffa Napoli, l’agente chiude al trasferimento in azzurro: salta il colpo

La dirigenza del Napoli continua a lavorare sul mercato per completare l’organico per la stagione 2023/2024. Visti i tanti impegni la società proverà ad aggiungere ulteriori elementi in rosa.

Nel corso di questa sessione di mercato la dirigenza del Napoli ha inseguito a lungo determinati obiettivi, senza mai riuscire ad affondare il colpo decisivo. Difatti all’interno dell’organico doveva essere inserito un adeguato sostituto di Kim e molti sono rimasti dubbiosi dinanzi alla scelta di puntare sul giovane e inesperto Natan, profilo spuntato improvvisamente dopo mesi di trattative per profili di più alto rilievo.

In questa sessione di mercato il Napoli avrebbe dovuto effettuare diverse operazioni in entrata ed in uscita, ma ad una settimana dal termine del mercato diverse situazioni non sono state ancora risolte. Nella lunga estate dei campioni d’Italia si è parlato a lungo del futuro di alcuni esuberi, ma che ad oggi sono presenti ancora nell’organico. La dirigenza partenopea non è riuscita a risolvere i casi spinati di Demme e Lozano, che purtroppo hanno ricevuto pochissime richieste in questa sessione di mercato. Portare queste situazioni ad una settimana dalla chiusura del mercato non è l’ideale per il Napoli, che a meno di colpi di scena dovrà reintegrare nell’organico i due giocatori.

L’agente spegne qualsiasi voce di mercato

Il neo Direttore Sportivo del Napoli Mauro Meluso ha concretizzato i colpi Gollini, Caprile, Natan, Cajuste e Cheddira. Per quanto riguarda le uscite il Direttore ha faticato e non poco. Dopo aver visto sfumare il colpo Gabri Veiga – che ha deciso di trasferirsi all’Al-Ahli – la dirigenza del Napoli ha deciso di virare su altri profili per il centrocampo.

Negli ultimi giorni è tornato in orbita Napoli Giovanni Lo Celso, ma il suo agente ha smentito qualsiasi indiscrezione circa il futuro del suo assistito. L’agente di Giovanni Lo Celso è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Punto nuovo, dove ha smentito le voci circa una trattativa in corso. Di seguito le dichiarazioni dell’agente di Lo Celso.

NESSUNA TRATTATIVA – “No, non abbiamo parlato con nessuno”.

Dunque spenta qualsiasi voce circa un possibile approdo al Napoli del centrocampista argentino. Nei prossimi giorni però sarà chiarito il futuro per questa stagione di Lo Celso, che per forza di cosa dovrà lasciare il Tottenham visto che non rientra più nei piani del club. Staremo a vedere quale sarà il prossimo club del centrocampista argentino, con la certezza che non sarà sicuramente il Napoli.