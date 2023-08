Valentina De Laurentiis costretta a disattivarsi da Twitter: cosa è accaduto

Un episodio poco piacevole è avvenuto stamani sui social network per la figlia del patron azzurro Valentina De Laurentiis.

Il mancato arrivo di Gabri Veiga ha scatenato l’ira dei tifosi sui social. In tanti si sono sfogati su Twitter (X) senza alcun limite. Valanghe di insulti gratuiti per Valentina, nuova figura in ascesa nella società azzurra.

La De Laurentiis si è quindi vista costrettta a cancellarsi dal social network di Elon Musk per dare un freno alle pesantissime critiche ricevute. Un episodio assolutamente da condannarre.