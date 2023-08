Scontro Napoli-Comune, De Laurentiis infuriato: il motivo

Addi e cambiamenti in casa Napoli, tra area sportiva e non. Un’estate non semplice, piena di colpi di scena e di cambiamenti in corso d’opera.

Tra gli addii e i nuovi arrivi in casa Napoli non tiene banco solamente il calciomercato. Mancano infatti da regolare alcune questioni in sospeso con il Comune di Napoli.

Scontro Napoli-Comune

Secondo quanto riferito dall’edizione in edicola stamattina de La Repubblica, martedì ci sarebbe stato l’ennesimo contatto telefonico tra la SSC Napoli e il Comune. Il motivo della chiamata è stata una discussione avvenuta tra il patron del club Aurelio De Laurentiis. Il numero uno dei partenopei si sarebbe infuriato infatti per i posti riservati ai consiglieri.

I consiglieri sono infatti 40, eppure vantano 140 posti occupati in omaggio nella tribuna autorità. Un fatto che ovviamente va a discapito dei tifosi che hanno meno posti a disposizione per seguire le partite allo stadio Diego Armando Maradona.