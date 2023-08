Ritorno di fiamma a centrocampo: colpo dalla Serie A!

Il Napoli è pronto a gettarsi nel mercato dei centrocampisti negli ultimi 6 giorni di mercato. Gli uomini mercato sono a lavoro per trovare il profilo più adatto.

Per Gabri Veiga sembrava tutto fatto, il volo e le visite prenotate, le cifre pattuite. Ma all’1 di notte di un mercoledì sera un fulmine a ciel sereno ha squarciato il mercato. Il talento cristallino ha infatti deciso di unirsi all’Al Ahli in Arabia Saudita, a soli 21 anni. Una scelta di sicuro rivedibile, visto che lo spagnolo avrebbe potuto giocare in Serie A nella squadra campione d’Italia, o comunque in altre big europee. E invece ha scelto una strada diversa, sicuramente economicamente più soddisfacente, ma a livello sportivo ne riparleremo tra qualche mese.

Ciò che è certo è che il Napoli si è visto sfumare il colpo a centrocampo. Gabri Veiga avrebbe rappresentato un affare in prospettiva, uno dei talenti classe 2002 più brillanti del panorama europeo. Ironico pensare che l’Al Ahli era la stessa squadra che aveva cercato di ingaggiare Piotr Zielinski, salvo poi virare su altri obiettivi, dopo il rifiuto del polacco. Adesso gli uomini mercato del Napoli sono costretti a trovare un’alternativa in appena 6 giorni, prima che la sessione estiva di calciomercato arrivi al suo termine.

Colpo dalla Serie A: vecchio pallino a centrocampo

Dopo Gabri Veiga il Napoli potrebbe dirottarsi su profili che già conoscono la Serie A. Potrebbe tornare di moda infatti il nome di Lazar Samardzic. Dopo il caos con l’Inter e l’affare saltato il classe 2002 potrebbe comunque lasciare Udine per approdare in una big come il Napoli, per fare un salto importante nella sua carriera e poter giocare la Champions League.

Samardzic non è l’unico nome dal campionato italiano che il Napoli starebbe valutando. Potrebbe infatti tornare di moda il profilo di Sofyan Amrabat. A riferire la notizia è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che scrive di quanto vada tenuta d’occhio la situazione del centrocampista in casa Fiorentina.

Il nazionale marocchino è ormai ai margini del club viola, e sembrava essere direzionato verso la Premier League. La società toscana però non ha ritenuto accettabili le proposte economiche arrivate in sede e i buoni rapporti tra Commisso e De Laurentiis potrebbero essere il preludio ad un affare volante.

Tre anni fa il Napoli avrebbe voluto Amrabat, ma il centrocampista decise alla fine di passare dall’Hellas Verona alla Fiorentina. Da capire quindi la volontà del calciatore, se dopo 3 stagioni in Toscana sarebbe disposto a passare al Napoli, per poter giocare la prestigiosa Champions League.