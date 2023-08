Addio ad un passo, ma Garcia vorrebbe tenerlo: sorpresa Napoli

Il Napoli, entro il 31 agosto, può dire addio ad un calciatore gradito a Garcia: tre le squadre pronte a prenderlo

Sono ore di profonde riflessioni per il Napoli. I Campioni d’Italia, da una parte, sono chiamati a riorganizzarsi dopo il mancato arrivo di Gabri Veiga il quale, a sorpresa, ha deciso di accettare il quadriennale da 12.5 milioni netti all’anno messo sul piatto dall’Al-Ahli. Possibile, in tal senso, un blitz per Lazar Samardzic mentre Teun Koopmeiners è stato dichiarato incedibile dall’Atalanta. Dall’altra, dovranno valutare il futuro di un componente dell’attuale rosa divenuto l’oggetto del desiderio di alcune squadre della Serie A.

Parliamo di Alessio Zerbin, impiegato 14 volte da Luciano Spalletti nella scorsa stagione: 10 in Serie A, 3 in Champions League e una in Coppa Italia per un totale di 309 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Rudi Garcia al debutto in campionato, pur in assenza di Khvicha Kvaratskhelia, ha preferito non impiegarlo dando spazio ad altri elementi del gruppo. Un’esclusione che ha riacceso le voci relative ad un possibile divorzio tra le parti. Alla corsa, in particolare, si sono iscritti proprio i ciociari in cui l’esterno 24enne ha già militato nel 2021-2022.

Il tecnico Eusebio Di Francesco ha espresso un particolare gradimento nei suoi confronti ed ha chiesto alla dirigenza di provare a chiudere la pratica nel minor tempo possibile, così da battere la concorrenza delle altre pretendenti. Sulle tracce di Zerbin, stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, ci sono poi l’Empoli ed il Bologna che hanno raccolto informazioni in attesa di farsi avanti in maniera ufficiale.

Napoli, cessione vicina: Garcia, però, lo terrebbe volentieri

Garcia, dal canto suo, spera di riuscire a trattenerlo, tuttavia l’ultima parola spetterà al giocatore. In caso di addio, il club non provvederà a prendere un suo sostituto: a sinistra infatti, oltre a Kvaratskhelia, il tecnico può impiegare pure Giacomo Raspadori ed Eljif Elmas. In cantiere, inoltre, ci sono altre due possibili operazioni in uscita.

Una riguarda Gianluca Gaetano, finito nel mirino dell’Empoli. I toscani, a stretto giro di posta, rischiano di perdere Nicolò Baldanzi (lo vuole la Fiorentina) ed hanno individuato nel trequartista 2oo3 un adeguato rinforzo da regalare al tecnico Paolo Zanetti. L’altra, invece, ha come protagonista Hirving Lozano che ha rispedito al mittente ogni proposta relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Le parti, al momento, non potrebbero essere più distanti: resta soltanto da capire dove proseguirà la carriera dell’ex PSV. La pista che conduceva al Los Angeles FC è decaduta mentre il trasferimento in Arabia Saudita non stimola più di tanto l’esterno. Il sogno è la Premier ma, finora, non sono arrivate telefonate dalla Terra d’Albione.