“Tieniti Zielinski, noi prendiamo il miglior talento”: lo sfottò contro ADL dilaga sui social – FOTO

Nella notte l’inserimento dell’Al Ahli, club dell’Arabia Saudita, ha stravolto tutto: Gabri Veiga nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore della Saudi League.

In queste ore, l’Al Ahli sta soffiando Gabri Veiga al Napoli. Il club arabo formalizzerà l’offerta al calciatore e verserà i 40 milioni di euro previsti nella clausola al Celta Vigo. Il tutto, mentre il club azzurro aveva praticamente in pugno il centrocampista spagnolo, che nelle prossime ore sbarcherà in Arabia per unirsi alla sua nuova squadra.

Intanto, sui social c’è chi esulta in un modo a dir poco particolare al colpo Veiga, prendendo in giro difatti il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis: vediamo insieme cosa è successo.

La foto

“Puoi tenerti il tuo giocatore adesso: abbiamo il miglior talento”: ha scritto un utente su X, facendo riferimento al no per l’approdo di Piotr Zielinski all’Al Ahli e al conseguente arrivo di Gabri Veiga.

Un post che ha fatto imbestialire molti dei tifosi, che si sono scagliati contro l’utente in questione. Ciò che resta fuori discussione, invece, è la delusione per il mancato arrivo di un calciatore così di talento, che a sua volta ha deciso invece di accettare l’offerta multimilionaria dall’Arabia Saudita.