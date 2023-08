Poteva sostituire Osimhen al Napoli, arrivata un’offerta all’Udinese per Beto

Nel corso delle ultime stagioni il Napoli aveva sempre osservato da vicino l’evoluzione di Beto. Adesso l’attaccante dell’Udinese potrebbe lasciare la Serie A.

La dirigenza del Napoli è sempre stata attenta alla situazione di Beto all’Udinese. L’attaccante portoghese è stato sondato diverse volte dai partenopei in caso di partenza di Victor Osimhen, ma non c’è stato il bisogno di avviare una trattativa.

Nei prossimi giorni Beto potrebbe salutare la Serie A e trasferirsi all’estero. Tutto dipenderà dalla volontà dell’Udinese e del giocatore.

Beto richiesto da un club di Premier: sfuma la pista Napoli

Da diverse settimane l’Everton è alla ricerca di un’attaccante da inserire nel suo organico per la stagione 2023/2024. Sul taccuino dei dirigenti del club inglese è finito l’attaccante portoghese dell’Udinese Beto. Qualora dovesse partire sponda Premier League, sarebbe l’ennesimo giocatore seguito dal Napoli sfumato in questa sessione di mercato.

Come raccolto da TuttoMercatoWeb, l’Everton avrebbe presentato un’offerta da 26 milioni di euro all’Udinese per Beto, che dovrà valutare il da farsi. Vista la cessione di Samardzic sfumata clamorosamente, i friulani hanno bisogno di monetizzare. In questo senso la cessione di Beto rimpolperebbe e non poco le casse dell’Udinese.

La cessione dell’attaccante portoghese riguarderebbe in modo indiretto anche il Napoli, che dunque perderebbe uno dei principali obiettivi per l’attacco in caso di addio di Osimhen nelle prossime stagioni.