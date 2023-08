Nuova offerta dallo Sporting Lisbona per Zanoli: sapete quanto ha rifiutato il Napoli?

In questa finestra di mercato diversi giocatori del Napoli sono stati richiesti. Nelle ultime ore la dirigenza ha rifiutato un’offerta per uno di loro.

Nelle rotazioni di Rudi Garcia diversi giocatori potrebbero trovare il giusto spazio vista la stagione fitta di impegni per i campioni d’Italia. Sono diversi i giocatori in uscita, mentre per altri si stanno valutando le proposte in arrivo.

Uno dei giocatori più richiesti in questo mercato è Alessandro Zanoli, per la quale il Napoli ha rifiutato un’offerta molto allettante.

Lo Sporting ci prova per Zanoli, ma il Napoli alza il muro

Durante questa sessione di mercato al Napoli è stato chiesto diverse volte Alessandro Zanoli. Il terzino si è messo in mostra con la maglia della Sampdoria nella seconda parte della scorsa stagione, attirando su di sé l’interesse di diversi club. Ad oggi la squadra che più si è avvicinata all’ingaggio del terzino italiano è lo Sporting Lisbona.

Come raccolto da Sky Sport, il club portoghese ha organizzato un blitz in Italia per strappare il sì del Napoli, ricevendo però una risposta negativa. La dirigenza dello Sporting ha presentato alla dirigenza partenopea un’offerta di 500 mila euro per il prestito più ulteriori 12,5 milioni per il riscatto di Zanoli.

Il Napoli ha declinato l’offerta del club portoghese, dimostrando come Garcia punti su di lui nel ruolo di vice Di Lorenzo.