Garcia ha deciso: cessione saltata

Il Napoli, oltre a soffermarsi sui movimenti in entrata, deve fare i conti anche con le uscite. Intanto Rudi Garcia ha deciso il futuro di uno dei giocatori nella lista dei partenti: sarà rimosso, resta nella rosa dei Campioni d’Italia

Mancano pochi giorni alla conclusione del calciomercato e il Napoli è certamente molto attiva. Dopo che è saltato l’affare Gabri Veiga, gli azzurri dovranno provare a risolvere alcuni nodi riguardanti calciatori in rosa: Diego Demme, Hirving Lozano, Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Fin dall’inizio della gestione Garcia sono stati indicati possibili partenti, soprattutto i primi due, le cui cessioni potrebbero poi aprire la strada ad altri acquisti.

Per quanto riguarda il futuro degli ultimi due, però, dipenderà dal ruolo che sarà ritagliato in squadra e dalla volontà del giocatore di avere più o meno minutaggio. Se per Gaetano si prospetta sempre di più l’ipotesi Empoli in prestito, per Zerbin l’opzione prestito non è poi così ovvia visto il gradimento di Garcia. Ecco quindi, i possibili scenari per il classe 1999.

A Garcia piace molto Zerbin: possibile permanenza

Alessio Zerbin è tornato a Napoli nella stagione 2022/23 dopo l’ottimo prestito al Frosinone ma non ha trovato molto spazio sotto la guida di Luciano Spalletti. L’affollamento sulle fasce, sia a destra sia a sinistra, gli hanno limitato il minutaggio e questo aspetto preoccupa l’entourage del giocatore che sta valutando delle soluzioni. Su di lui ci sono il già citato Frosinone, oltre ad Empoli e Bologna le quali, nel momento in cui il Napoli deciderà di cederlo in prestito, sono pronte per accoglierlo e garantirgli lo spazio che necessita.

Durante i ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro, però, il neotecnico del Napoli Rudi Garcia ha apprezzato moltissimo le qualità del ragazzo con il quale è nato un rapporto di grande stima. Secondo Calciomercato.it, questo aspetto potrebbe spingere Alessio e il suo entourage a rivedere la sua posizione e a restare a Napoli, accettando di avere meno spazio, sperando di sfruttare le opportunità che capiteranno nel corso della stagione. Nulla, però, è già concluso e questi ultimi giorni di mercato potranno essere fondamentali per il futuro di un giovane e promettente talento che, però, necessita di maggior spazio. Nel caso di cessione, però, il Napoli non interverrà nel trovare un diretto sostituto di Zerbin ma, dovesse andare via anche Hirving Lozano, cercherà di assicurare a Garcia un’altra ala destra.