Gabri Veiga, Benitez toglie ogni dubbio: arriva l’annuncio

Il tecnico del Celta Vigo, nonché ex Napoli, Rafa Benitez ha parlato dell’affare Gabri Veiga-Al Ahli, confermando la fumata bianca per il suo approdo in Arabia Saudita.

Adesso arriva anche la conferma ufficiosa da parte di Rafa Benitez, tecnico del Celta Vigo: Gabri Veiga nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore dell’Al Ahli. Il tecnico spagnolo, tra l’altro, nei giorni scorsi si era sbilanciato circa l’affare con il Napoli per lo spagnolo, ma nelle ultime ore è arrivato il colpo di scena ammesso anche dallo stesso ex azzurro.

Benitez nell’ultima sfida contro la Real Sociedad non lo aveva schierato in campo, proprio perché si attendeva il suo approdo in Italia. Tutto fatto, invece, con l’Al Ahli, che si assicura così uno dei migliori prospetti del calcio europeo.

Le parole di Benitez

Nella fattispecie, Rafa Benitez ha confermato difatti l’approdo del suo ormai ex centrocampista, Gabri Veiga, verso l’al Ahli, che presto verserà i 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

“Questo affare cambierà in positivo la vita di Gabri Veiga. A noi fa male ma aiuterà anche economicamente il nostro club”, ha spiegato Benitez nelle parole riportate da Fabrizio Romano su X. “Non è solo un posto per vecchi giocatori. Per esempio, ho avuto Carrasco in Cina, poi è tornato in Europa e gioca in Champions League”, ha aggiunto.