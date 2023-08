Troppo caldo a Castel Volturno: decisione a sorpresa di Garcia

Il Napoli prosegue la sua preparazione in vista dell’esordio stagionale al Maradona contro il Sassuolo. Rudi Garcia ha effettuato delle modifiche circa gli allenamenti.

Dopo il convincente esordio contro il Frosinone, gli azzurri proveranno a dar seguito alla prestazione della prima giornata di Serie A anche contro il Sassuolo. Seppur l’avversario è di un livello superiore rispetto ai Ciociari, non dovrebbero esserci problemi per il Napoli guidato da Rudi Garcia.

Il tecnico francese ha deciso di apportare alcune modifiche agli allenamenti della squadra a causa del forte caldo che sta colpendo l’intera Italia.

Garcia modifica gli orari di allenamento del Napoli

In questi giorni afosi sono proprio le temperature estreme a minare gli allenamenti della squadra campione d’Italia. Difatti il caldo torrido sta perseguitando l’intero “stivale”, soprattutto le regioni del sud. Proprio per questo motivo Rudi Garcia ha deciso di effettuare qualche cambiamento agli orari di allenamento della squadra.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Rudi Garcia ha adoperato uno spostamento all’orario di allenamento mattutino alle 9:30 anziché alle 10, per fare in modo che la squadra si potesse allenare nelle migliori condizioni climatiche possibili. Difatti queste temperature estreme tendono a far perdere lucidità e concentrazione all’individuo, e dunque facendolo allenare sottotono rispetto ai suoi standard.