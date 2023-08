Il Napoli beffa il Milan: assalto all’obiettivo rossonero

Il Napoli ha messo gli occhi su un calciatore seguito dal Milan. De Laurentiis prepara il sorpasso ai danni dei rossoneri

Sono giorni frenetici in casa Napoli. Il club, entro il 31 agosto, ha intenzione di regalare a Rudi Garcia un altro paio di acquisti tesi a rafforzare la sua rosa e renderla ancor più competitiva ad alti livelli. Il primo, come noto, porta il nome di Gabri Veiga per il quale si sta continuando a trattare: le complicazioni di natura burocratica emerse nelle ultime ore hanno rallentato l’operazione, senza tuttavia farla finire su un binario morto. I Campioni d’Italia si sono rifatti avanti, con l’obiettivo di chiuderla nel minor tempo possibile.

In cantiere, poi, l’acquisto di una nuova ala destra in grado di sostituire al meglio Hirving Lozano che, fin qui, ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo ricevute dalla propria dirigenza. Le parti, al momento, non potrebbero essere più distanti: la causa è da ricercare nel fatto che al messicano è stato offerto un prolungamento a cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite (da 4.5 a 2.5 milioni). Da qui la decisione dell’ex PSV Eindhoven di bloccare ogni interlocuzione e trasferirsi altrove.

Decaduta l’opzione Los Angeles FC, ora in pole position risulta esserci l’Al Ahli: il prezzo si aggira sui 15 milioni, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha già provveduto ad individuare due suoi possibili eredi. Una delle piste attualmente battute conduce a Jesper Lindstrom, eclettico trequartista in forza all’Eintracht Francoforte autore nell’ultima annata di 9 gol e 4 assist. L’alternativa è rappresentata da Edon Zhegrova, pronto a lasciare il Lille per mettersi alla prova in contesti più competitivi.

Napoli, De Laurentiis punta al sorpasso: Milan avvisato

E non finisce qua, perché le difficoltà manifestate da Jens Cajuste all’esordio ufficiale con indosso la maglia napoletana starebbero spingendo la dirigenza a valutare l’idea di prendere un ulteriore rinforzo per il centrocampo. I riflettori sono stati puntati su uno dei giocatori più ambiti della Serie A, ovvero Nico Dominguez il cui futuro rimane un rebus tutto da decifrare.

L’argentino è legato al Bologna fino al 2024 e finora i vari incontri non hanno consentito alle parti di porre le basi del nuovo matrimonio. I contatti proseguiranno: i felsinei, dopo aver ceduto Jerdy Schouten (al PSV) e Marko Arnautovic (all’Inter), vorrebbero evitare di perdere pure lui ma il divorzio resta uno scenario concreto. Alla corsa, da ormai diverso tempo, si è iscritto il Milan ma De Laurentiis punta ad effettuare il sorpasso decisivo ai danni dei rossoneri a stretto giro di posta. Work in progress. L’attuale rosa del Napoli è tutt’altro che definitiva.