Il Celta Vigo festeggia i 100 anni: c’è anche Gabri Veiga – FOTO

Quest’oggi sono ufficialmente partite le celebrazioni per il centenario del club galiziano: c’è anche Gabri Veiga, le foto non lasciano dubbi

L’alone di mistero che avvolge la trattativa Napoli-Gabri Veiga si infittisce sempre di più. Qualche giorno fa anche le fonti più autorevoli davano per fatta l’operazione, poi tutto ad un tratto, la frenata sugli ultimi dettagli da limare. Tuttavia, almeno per ora, si respira un cauto ottimismo e i club sono in trattativa ad oltranza per poter chiudere l’affare il prima possibile e metter fine all’infinta telenovela.

Ad ogni modo, la trattativa dell’estate non è il pensiero principale dei tifosi del Celta Vigo quest’oggi. Infatti sono ufficialmente partiti i festeggiamenti per il centenario del Celta Vigo. Si tratta di un evento ristretto al quale gli abbonati potevano accedere tramite un sorteggio, scelta che di certo non ha accontentato i supporters più accaniti. All’evento hanno partecipato anche i componenti della rosa.

Festeggiamenti per il centenario del Celta Vigo: Gabri Veiga presente

Tra i calciatori presenti al gala celebrativo, secondo quanto si evince osservando le foto postate sul suo profilo Twitter dal giornalista spagnolo di El Desmarque Pablo Verdeal, è presente anche Gabri Veiga.

Dunque, il talento spagnolo classe 2002, nonostante la trattativa in fase avanzata con il Napoli ha deciso di non tirarsi indietro e partecipare all’importante evento organizzato dal club che lo ha cresciuto sin dai primi calci.