C’è l’accordo con gli agenti: rinnovo con il Napoli ad un passo

L’annuncio fa sognare i tifosi azzurri, capovolgimento di fronte inaspettato: si può chiudere a breve il prolungamento di contratto

Tra i temi più caldi di questa estate di calciomercato partenopea c’è senz’alcun dubbio la situazione legata a Piotr Zielinski. Il suo futuro per settimane è stato in bilico, ma ora tutto pare risolto per il meglio. Dapprima sembrava tutto fatto per la cessione all’Al-Ahli, poi il “no” alla ricchissima (36 milioni di euro in tre anni per il calciatore e 30 milioni di euro al club partenopeo) offerta saudita , ora si tratta addirittura il rinnovo di contratto. Segnali ulteriori che dimostrano quanto Zielu sia legato alla squadra, alla tifoseria e alla città.

Le ultime sul rinnovo di Zielinski: l’annuncio del quotidiano fa ben sperare i tifosi

L’edizione odierna de Il Mattino evidenzia passi in avanti decisi per il rinnovo del centrocampista polacco. Il quotidiano infatti parla di accordo totale con il Napoli per il prolungamento contrattuale.

Addirittura i legali di Zielinski avrebbero già controfirmato l’offerta del club di De Laurentiis. Per quanto riguarda le cifre invece si parla di circa tre milioni di euro annui, per tre anni.