Cambio ruolo e ‘colpo’ in casa: sorpresa Napoli

Il tecnico francese lavora fortemente sul cambio di ruolo del giocatore, attenzione perché potrebbe essere una svolta tattica

Il Napoli di Rudi Garcia è chiamato ad un compito difficilissimo. Confermarsi dopo la straordinaria stagione passata sarà una sfida enorme per il tecnico francese, che adesso sta lavorando duramente per centrare l’obiettivo e, perché no, fare passi in avanti anche in Champions League.

L’esordio stagionale degli azzurri si è concluso con una vittoria per 3-1 sul campo del Frosinone, dove però il Napoli è sembrato in alcuni momenti ancora un po’ sulle gambe. Il gol in apertura dei padroni di casa ha gelato il sangue dei calciatori azzurri, che hanno dovuto rimboccarsi le maniche e ribaltare la partita.

In particolare è stato il centrocampo quello apparso maggiormente appannato, con il nuovo acquisto Cajuste ancora non al 100% della condizione. Per questo motivo la dirigenza sta provando a prendere Gabri Veiga, il cui arrivo a Napoli rappresenterebbe forse il vero colpo di mercato del Napoli.

Nel frattempo Rudi Garcia ha lavorato tutta l’estate ad alcuni cambi di ruolo, che potrebbero essere molto utili alla squadra per diventare flessibili e soprattutto per far rifiatare alcuni inamovibili.

Napoli, Rudi Garcia pensa a Ostigard come vice Lobotka, i dettagli

Il tecnico francese ha, nel corso dell’estate, provato vari adeguamenti e cambi di ruolo. Uno di questo, ad esempio, ha riguardato Giacomo Raspadori, utilizzato anche come mezzala durante le amichevoli precampionato.

Il tecnico francese, adesso, sta cercando una soluzione per concedere a Stanislav Lobotka di rifiatare. La Gazzetta dello Sport ha riportato le intenzioni e il lavoro che Garcia sta svolgendo. L’anno scorso era Demme l’uomo designato a fare da vice a Lobotka, ma gli infortuni, i problemi tattici ed il mancato inserimento del tedesco nella lista Champions hanno costretto lo slovacco agli straordinari.

Quest’anno sembra che Cajuste abbia le caratteristiche per far rifiatare Lobotka, ma – secondo il quotidiano – Rudi Garcia starebbe pensando ad una soluzione interessante per i momenti in cui la squadra deve difendersi. L’idea sarebbe quella di inserire un centrale difensivo nella mediana azzurra.

Come provato negli ultimissimi minuti della sfida col Frosinone, sarebbe Ostigard l’uomo giusto per questo compito, per consentire al Napoli di coprirsi senza la necessità di passare alla difesa a tre. Occhio, quindi, alle prossime partite, perché questa potrebbe essere una soluzione tattica importantissima in vista dei numerosi impegni che il Napoli dovrà sostenere.