“Visite mediche già completate”: l’annuncio cambia il mercato del Napoli

Queste sono le ore più calde del mercato del Napoli, sia per le operazioni in entrata che per quelle in uscita ci sono sviluppi importanti

Dopo una prima fase relativamente tranquilla, dove l’unica trattativa portata a termine è stato il ritorno di Pierluigi Gollini nelle vesti di vice Meret, il mercato del Napoli si è di colpo acceso nel mese di agosto, proprio in prossimità dell’inizio del campionato.

E proprio dalla prima gara stagionale contro il Frosinone, e più precisamente dalle convocazioni, ci si è resi conto che un calciatore del Napoli è oramai ai saluti. Si tratta di Diego Demme, non convocato per il primo match di campionato, ai margini del progetto e fuori rosa.

Napoli, Demme ai saluti: un colpo di mercato può sbloccare la trattativa

La squadra maggiormente interessata ad acquistare il centrocampista ex Lipsia è l’Hertha Berlino. Il club tedesco è pronto a metterlo al centro del progetto, offrendo a Demme addirittura la fascia da capitano. Questo scenario ritrova conferme nella notizia riportata da Sky Sports.

Infatti, l’emittente televisiva, parla di visite completate per Suat Serdar. Dunque, il centrocampista classe ’97 dell’Hertha Berlino è pronto a cominciare la sua avventura in Serie A con il Verona.

Con il completamento del passaggio di Serdar ai veneti, l’Hertha può accelerare per chiudere la trattativa con il Napoli per Demme. Si prospetta una chiusura dell’affare a breve.