Verso Napoli – Sassuolo, allarme rientrato: c’è un pericolo in più

Ci sono importanti novità in vista dell’esordio stagionale degli azzurri al Maradona contro il Sassuolo

Archiviato il primo successo stagionale contro il Frosinone, è quasi tutto pronto per la sfida al Sassuolo. I campioni d’Italia faranno il loro esordio, con il gagliardetto tricolore, allo stadio di casa. È previsto il sold out al Maradona per la prima stagionale tra le mura amiche.

In casa Napoli c’è stata l’importante novità del recupero di Kvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, grande protagonista della vittoria dello scudetto, ha prontamente smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori contro il Frosinone. Oggi si è allenato in gruppo e punta ad una convocazione contro i neroverdi. Anche tra le fila degli emiliani ci sono però delle importanti novità per i tifosi partenopei.

Berardi verso la convocazione

Secondo Tutto Mercato Web, Domenico Berardi dovrebbe essere convocato per la sfida tra Napoli e Sassuolo. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche dell’esterno italiano e l’ultima parola spetterà, come sempre, al suo allenatore Alessio Dionisi. Su Berardi sono circondate una serie di voci di mercato che hanno parlato di un accordo tra lui e la Juventus.

Giovanni Carnevali, ds dei neroverdi, ha spiegato che l’interesse della Juve su Berardi c’è stato. I bianconeri però, secondo il dirigente emiliano, non hanno rispettato la deadline per cui l’attaccante è stato tolto dal mercato. Con soltanto dieci giorni rimasti prima della chiusura del mercato, trovare un sostituto di Berardi sarebbe molto difficile secondo la dirigenza del Sassuolo.

Ad oggi una cessione del capitano neroverde sembrerebbe quindi alquanto improbabile ma, qualora succedesse l’imprevedibile, l’indiziato numero uno sul taccuino del Sassuolo risponde all’identikit di Ngonge del Verona. Intanto Berardi va verso la convocazione contro il Napoli.