Inaspettato Napoli, si muove l’agente: a sorpresa può lasciare un centrocampista

Protagonista dell’ultimo scudetto del Napoli, ci sono dubbi sulla permanenza in azzurro: l’agente si muove per la possibile cessione.

Riprendono oggi gli allenamenti in casa Napoli, dopo qualche giorno di riposo all’indomani della vittoria di Frosinone. Mister Garcia inizierà così a preparare la delicata sfida del Maradona contro il Sassuolo, che alla prima giornata ha deluso contro l’Atalanta e quindi sarà voglioso di rifarsi.

E mentre la squadra è concentrata sul campo, la società è a lavoro per gli ultimi giorni di calciomercato. L’obiettivo è chiudere l’affare per Gabri Veiga e semmai – qualora dovesse andare via Lozano – provare a sostituirlo con un nuovo esterno, individuato in Lindstrom dell’Eintracht Francoforte.

Proposte da club tedeschi, l’agente di Elmas chiederà un incontro al Napoli

Notizie che pare non abbiano fatto troppo piacere all’entourage di Eljif Elmas. L’agente del macedone, George Gandi – riporta l’edizione odierna de Il Mattino -, ha infatti ricevuto alcune proposte da club tedeschi. Ben presto chiederà un incontro al Napoli per capire qual è la considerazione di Garcia del suo assistito e quali sono i piani della stagione per Elmas.

Ricordiamo che il macedone ha un contratto fino al 2025 con il Napoli, dunque non lunghissimo. Senza rinnovo il prossimo anno potrebbe ritrovarsi a vivere la stessa condizione attuale di Lozano. Il club non vorrebbe separarsi da Elmas, dunque è probabile che venga rinnovata la fiducia al calciatore, al quale sarà proposto il prolungamento del contratto. Ma è chiaro che tutto dipenderà dalle volontà: una situazione che va quindi monitorata.