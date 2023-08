Quale futuro per Lozano? Tifosi spiazzati, è deciso

Tra mercato in entrata e uscita, la dirigenza partenopea si prepara ad affrontare il rush finale fino alla chiusura definitiva del primo settembre

Aurelio De Laurentiis è costantemente a lavoro, insieme ai suoi uomini, per cercare di regalare a Rudi Garcia una squadra che sia migliorata rispetto all’anno scorso. Se durante la passata stagione, il Napoli, sembrava essere decisamente più di un gradino sulle avversarie, quest’anno la società vuole che accada la stessa cosa. La cessione di Kim, sostituito dal brasiliano Natan, al momento regala incognite più che garanzie.

La capacità di ADL di sorprendere i tifosi è però sempre dietro l’angolo e la speranza è che, anche con Natan, si possa parlare di scommessa vinta. Sono ore concitate per l’affare Gabri Veiga. La trattativa era arrivata ad un passo dalla fumata bianca quando, dopo aver raggiunto un accordo verbale nel fine settimana, si è bloccata nelle ultime ore. Si spera di poter chiudere brevemente con i due club che sono in continuo contatto.

La dirigenza è alle prese anche con i delicati rinnovi di Victor Osimen e Kvicha Kvaratskhelia. I due calciatori sono le stelle del club e chiaramente, per rinnovarli, serve uno sforzo non indifferente da parte della società.

Un mercato apparentemente effervescente

Intanto da gestire, per Aurelio De Laurentiis, c’è anche il delicato caso inerente ad Hirving Lozano. Sulla situazione del messicano si è già ampiamente parlato. Il Chucky, in scadenza nel 2024, n0n vuole rinnovare il suo contratto con gli azzurri. Una volta arrivato a scadenza sarà poi libero di accordarsi con un altro club.

Non è dello stesso avviso il presidente partenopeo che, stizzito dalla situazione, potrebbe metterlo addirittura fuori rosa. De Laurentiis non vuole perdere il giocatore a parametro zero dopo l’ingente sforzo, fatto nel 2019, per portarlo a Napoli. Chiaro che la preferenza sia quella di rinnovare il contratto del messicano per poi cederlo bene sul mercato. Secondo Radio Kiss Kiss, una partenza di Lozano durante questa sessione di mercato, sarebbe molto improbabile. Non sono ancora arrivate offerte soddisfacenti per l’attaccante.

Mancando soltanto dieci giorni alla chiusura, a meno di incredibili colpi di scena, il chucky dovrebbe restare a Napoli. A gennaio, con una nuova apertura dei trasferimenti, si potrà pensare a venderlo. Potrebbero arrivare offerte dall’America, dove ad aspettarlo ci sarebbe il Los Angeles FC. Una sua partenza permetterebbe agli azzurri di fiondarsi per Jesper Lindstrom, esterno danese del Francoforte. Di estrema duttilità, è il nome principale per il dopo Lozano.