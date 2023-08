Offerta da 9 milioni, proposta per strapparlo al Napoli

Ultimi giorni di mercato, arrivata un’offerta da ben 9 milioni di euro al Napoli che ora deve pensare alla possibile cessione.

Dopo il successo all’esordio in campionato con il Frosinone, il Napoli torna ad allenarsi oggi pomeriggio al Training Konami Center di Castel Volturno. La squadra di Rudi Garcia è concentrata per preparare la sfida contro il Sassuolo di domenica allo stadio Maradona, ma sempre con uno sguardo rivolto al mercato.

Tra i calciatori in bilico in queste ultime settimane di trattative c’è Alessandro Zanoli. Il terzino classe 2000 è richiestissimo in Serie A ma anche all’estero. Genoa e Torino lo vorrebbero in prestito, lo Sporting Lisbona invece è disposto a spendere soldi importanti pur di averlo.

Lo Sporting Lisbona offre 9 milioni per Zanoli: altro no del Napoli

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, il club portoghese ha ancora aumentato l’offerta al Napoli per avere Zanoli. Sarebbero ben 9 i milioni presentati alla porta di De Laurentiis per il laterale azzurro. “Non se ne parla“, la risposta ricevuta, con gli azzurri che dimostrano ancora la volontà di crederci e trattenerlo.

Il ragazzo, dal canto suo, sa che restando all’ombra di capitan Di Lorenzo avrà ben poche opportunità per mettersi in mostra. Dovrà essere bravo mister Garcia a garantire il giusto spazio al promettente Alessandro Zanoli.