Osimhen, la novità ha disorientato tutti: cambia tutto per il rinnovo?

Victor Osimhen è sempre più trascinatore del Napoli, che in questa stagione punta a difendere il Tricolore per un’altra annata da protagonisti. I tifosi, però, attendono novità in merito al rinnovo del suo contratto.

Il Napoli punta anche quest’anno sui gol di Victor Osimhen per un’altra grande stagione da assoluto protagonista. E l’attaccante nigeriano, al primo impegno ufficiale di campionato contro il Frosinone, ha subito risposto presente con una doppietta, ribaltando il risultato dello Stirpe e regalando i primi tre punti dell’anno, oltre che un esordio sereno a Rudi Garcia.

Il tecnico francese ha più volte ribadito di volerlo vedere con il sorriso stampato sul volto, ampio riferimento a quel rinnovo di contratto che da tanto, se non troppo, tempo tiene con il fiato sospeso i tifosi. Le novità nelle ultime settimane hanno illustrato uno scenario ormai confezionato, con il nigeriano che sarebbe ormai prossimo alla firma del contratto. Un ingaggio importantissimo, che potrebbe arrivare addirittura alla doppia cifra, per respingere gli assalti dei più importanti club d’Europa e quelli a suon di milioni dell’Arabia Saudita. Ma le ultime parole di Victor Osimhen sul futuro, rilasciate proprio al termine di Frosinone-Napoli, hanno acceso un piccolo allarme nella testa dei tifosi.

Nessuna ansia, ma le parole di Osimhen disorientano tutti

“Vedremo cosa accadrà al termine del mercato: il boss è Aurelio De Laurentiis e stiamo ancora trattando con lui”, ha spiegato l’attaccante ai microfoni di DAZN nel post partita di Frosinone.

Parole che, secondo il quotidiano Il Corriere dello Sport, in qualche modo hanno disorientato la tifoseria, nonostante non ci siano motivi per ansie eccessive e fuori luogo. “Victor Osimhen s’è issato in volo e con una rovesciata ha spalancato un altro orizzonte, magari lo stesso”, ha analizzato il quotidiano oggi in edicola, a riguardo. “Dev’essere la solita storia dei dettagli“, ha poi puntualizzato la medesima fonte, spiegando come in realtà ci sono pochissimi (se non nulli) elementi per pensare a colpi di scena insperati e inattesi.

La sensazione, infatti, è che si è ormai a un piccolo passo alla fumata bianca definitiva, così come dimostrato dai numerosi summit tra la dirigenza partenopea e l’agente dell’ex Lille, Roberto Calenda. Da registrare, in ogni caso, le parole di Osimhen, che dopo diverso tempo ha rotto il silenzio sul suo futuro e che, magari con una vena di diplomazia, ha chiarito che le parti vogliono vederci chiaro prima di mettere nero su bianco in calce al contratto.