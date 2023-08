Nuovo colpo in difesa: nome a sorpresa per il Napoli

Il Napoli, dopo Natan, potrebbe fiondarsi su un altro difensore in questa finestra di mercato: il nome (a sorpresa) arriva questa volta dalla Bundesliga.

Nuovo colpo in difesa in arrivo per il Napoli? La notizia avrebbe del sorprendente, considerate quelle che sono state le mosse del club azzurro, fino a ora, sul mercato. Per quanto riguarda il pacchetto difensivo, i partenopei nelle scorse settimane si sono assicurati il colpo Natan, arrivato dal Red Bull Bragantino. Il difensore brasiliano, per cui il Napoli ha investito una somma pari a dieci milioni di euro e poco più, considerando anche i bonus, divenendo così (almeno numericamente) il sostituto di Kim Min Jae.

Tuttavia, c’è chi crede in un altro colpo degli azzurri per quella zona di campo. A sbilanciarsi è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il brasiliano è in realtà più in colpo in prospettiva piuttosto che un sostituto immediato, considerando i rifiuti arrivati da Danso e Kilman. Il quotidiano rilancia, a tal riguardo, un nome che potrebbe dunque ritornare d’attualità.

Ritorno di fiamma per Simakan: la situazione

Il nome in questione è quello di Mohamed Simakan, difensore (di anni 23, ndr) di proprietà del Lipsia, che piace al Napoli da molto tempo come possibile rinforzo per la retroguardia.

Secondo quanto reso noto da Il Mattino, il calciatore non sarebbe mai uscito effettivamente fuori dai radar della dirigenza partenopea, che starebbe a sua volta valutando un colpo a sorpresa per quanto riguarda la difesa.