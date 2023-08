Napoli, è ‘allarme’ scudetto: la scelta spiazza i tifosi azzurri

Una decisione alquanto particolare per quanto riguarda lo Scudetto. I tifosi del Napoli restano abbastanza interdetti

La prima giornata ha già dato alcune importanti indicazioni. Il Napoli è pronto a difendere con le unghie e con i denti lo Scudetto conquistato la scorsa stagione dopo 33 anni d’attesa. La cavalcata del Napoli di Spalletti resta impressa nella memoria dei tifosi, ma adesso con Rudi Garcia gli azzurri sono chiamati a dimostrare che il trionfo del maggio scorso non è stata una vittoria estemporanea.

I tifosi ci credono, la società – visto anche il mercato con l’unico addio pesante di Kim causa clausola rescissoria – anche. Chi sembra però non credere molto nel bis azzurro sono i bookmaker. Per le agenzie di scommesse, infatti, il Napoli non è la principale candidata a conquistare lo Scudetto 2023/24. A guidare la classifica delle quote, prendendo in esame quelle di 888sport, c’è infatti l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la finale di Champions League dello scorso anno, sembra essere la favorita per il titolo italiano.

I nerazzurri sono quotati a 2,75 volte la posta. Subito dietro c’è il Napoli a 4 e la Juventus a 4,50. Insomma potrebbe trattarsi di una lotta a tre. Ma occhio al Milan quotato a 6 che potrebbe inserirsi come ‘quarto incomodo’. Poca fiducia invece sulle altre tre big: la Roma è quotata a 12, la Lazio a 15 e l’Atalanta è quotata addirittura a 29. Si giocheranno certamente un posto in Champions League, ma difficilmente, secondo i bookmaker, potranno dire la loro per il titolo.

Le quote della Serie A: Inter favorita, seguono Napoli e Juve. Rischio B per il Frosinone e il Verona.

Guardando l’altro lato della classifica si nota invece pochissima fiducia nel Frosinone. I ciociari, secondo le quote Newgioco, sono i principali candidati alla retrocessione. Una discesa immediata in B della squadra laziale è data 1,33 volte la posta. Subito dopo ci sono Lecce ed Hellas Verona, quotate rispettivamente 1,50 e 1,75.

Per quanto riguarda il capocannoniere secondo Planetwin sarà ancora una volta una sfida a due tra Victor Osimhen e Lautaro Martinez, rispettivamente primo e secondo nello scorso campionato. Entrambi sono partiti con una doppietta. Così, il nigeriano del Napoli è quotato a 3, mentre per l’attaccante argentino siamo a 3,65. Dietro Dusan Vlahovic della Juve a 7 e Ciro Immobile della Lazio a 8. Possibili outsider per la classifica marcatori potrebbero essere Domenico Berardi, del Sassuolo, quotato a 15 e Rafael Leao del Milan, quotato invece a 17.