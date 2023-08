Il giornalista Michele Criscitiello si sbilancia su quella che sarà la lotta Scudetto, avendo le idee chiare sulle possibilità di successo riservate al Napoli e alla Juventus.

Buona la prima per il nuovo Napoli di Rudi Garcia, che ha sbancato lo Stirpe di Frosinone con il risultato di 3-1. Una vittoria che dà fiducia al tecnico francese, che è chiamato con gli uomini a sua disposizione a difendere lo Scudetto. Non un’impresa semplice, visto che la concorrenza è ben agguerrita.

Basti pensare che, in attesa del Milan, quasi tutte le big del campionato hanno vinto all’esordio, con le uniche eccezioni rappresentate dalla Roma (pareggio contro la Salernitana, ndr) e dalla Lazio (sconfitta contro il Lecce, ndr). La stagione è ancora lunghissima, ma i primi exit poll indicano una lotta ben nutrita per la vittoria finale.

“Napoli solido, ma Juve favorita”: sentite Criscitiello

A dire la sua in merito alla lotta Scudetto per questa stagione è il giornalista Michele Criscitiello, che sul proprio profilo Twitter si esprime circa le possibilità di vittoria delle varie squadre.

Secondo Criscitiello, il Napoli è comunque squadra solida e, per questo, in lizza per il bis in campionato. Ma la favorita, stando alle sue parole, è la Juventus. Menzione anche per l’Inter che, secondo lo stesso giornalista, ha un organico forte ma a oggi ancora incompleto.